مستشار وزير الإعلام اللبناني: القصف الإسرائيلي لمناطق العمق «تصعيد خطير»

أكد مصباح العلي، مستشار وزير الإعلام اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي أقدم اليوم الاثنين، على توسيع دائرة الاستهداف الإنساني وقصف العمق اللبناني، مشددًا على أن هذا يعد «تصعيد خطير» للغاية، حيث أنه منذ عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، كانت المناوشات على الحدود «مضبوطة»، لكن إسرائيل تصر على توسيع دائرة الحرب، والاعتداء مع لبنان.

إسرائيل تصر على قصف العمق اللبناني

وشدد «العلي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن لبنان يعمد إلى الجهات الدولية، وبالتحديد مجلس الأمن لرفع الشكوى، وبالأخص أن هناك قوات دولية لحفظ السلام موجودة على الحدود ما بين الأراضي المحتلة ولبنان، هي التي تضبط عمليات التوسيع العسكري موخراً.

وأوضح أن إسرائيل تٌقدم على قصف عمق البقاع اللبناني، وهو مؤشر خطير، كما أن التصريحات الإسرائيلية بأن العمليات العسكرية تطال العمق اللبناني، لابد أن يتم التعامل معها بلغة مختلفة.

الحكومة اللبنانية تعتزم تقديم شكوى جديدة

وأعرب مستشار وزير الإعلام اللبناني عن اعتقاده أن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن الاعتداء السافر الذي يطال المنشآت المدنية بالدرجة الأولى، مؤكدًا أنه في المدى المتوسط، فإن إسرائيل غير قادرة على فتح الجبهة الشمالية، ولا يمكن أن تصعد العمليات دون أن تنتظر رد فعل من حزب الله.