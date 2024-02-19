إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن قصف جنوب لبنان اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليته عن الغارة المنفذة قبل ساعات، على جنوب لبنان، قرب مدينة صيدا، زاعما استهدافه مستودعين لتخزين الوسائل القتالية لـ«حزب الله».

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر متحدثه أفخاي أدرعي عبر «إكس»: «جاءت الغارة ردًّا على إطلاق مسيرة نحو منطقة الجليل الأسفل حيث تبين من التحقيق أن حزب الله أطلقها من الأراضي اللبنانية في وقت سابق اليوم، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث».

#عاجل أغارت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع قبل قليل على مستودعين لتخزين الوسائل القتالية لحزب الله الارهابي بالقرب من مدينة صيدا.



جاءت الغارة ردًّا على إطلاق مسيرة نحو منطقة الجليل الأسفل حيث يتبين من التحقيق أنها عبارة عن قطعة جوية مسيرة اطلقها حزب الله من الأراضي اللبنانية في… pic.twitter.com/keBAMvuWTb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2024

وكشف الجيش الإسرائيلي، عن إغارة طائرات قتالية خلال الساعات الأخيرة على بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة ميس الجبل وفي منطقة العديسة.