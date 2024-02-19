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إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن قصف جنوب لبنان اليوم

كتب:

عمرو حسني
07:11 م | الإثنين 19 فبراير 2024
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - صورة أرشيفية

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليته عن الغارة المنفذة قبل ساعات، على جنوب لبنان، قرب مدينة صيدا، زاعما استهدافه مستودعين لتخزين الوسائل القتالية لـ«حزب الله».

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر متحدثه أفخاي أدرعي عبر «إكس»: «جاءت الغارة ردًّا على إطلاق مسيرة نحو منطقة الجليل الأسفل حيث تبين من التحقيق أن حزب الله أطلقها من الأراضي اللبنانية في وقت سابق اليوم، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث».

وكشف الجيش الإسرائيلي، عن إغارة طائرات قتالية خلال الساعات الأخيرة على بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة ميس الجبل وفي منطقة العديسة.

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بقلم عمرو حسني