صحفي لبناني: حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي مع العدوان الإسرائيلي على بعلبك

قال صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة «اللواء» اللبنانية، إن هناك محاولة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفريق حكومته من اليمين المتطرف، لجر حزب الله اللبناني إلى معركة مفتوحة على الحدود الجنوبية، بهدف التخلص من تهديدات حزب الله للمستعمرات القريبة من جنوب لبنان.

ضغوط أمريكية لعدم فتح الجبهة اللبنانية

وأضاف «سلَّام»، خلال مداخلته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن هناك ضغوط أمريكية على تل أبيب لعدم فتح هذه الجبهة، كما أن حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك نتيجة التفاهمات مع طهران والأطراف الأخرى المعنية بالجبهة الجنوبية، لكن نتنياهو يحاول، تحت شعار الضربات الاستباقية، التوغل بالغارات الجوية بالعمق اللبناني، مثل بعلبك ومناطق أخرى، بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله تجنباً لأي تطور مفاجئ.

التكتيكات الإسرائيلية تؤدي إلى تصعيد التوتر

وأشار الصحفي اللبناني إلى أن هذه التكتيكات الإسرائيلية من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في الجبهة الجنوبية، وقد يضطر حزب الله للرد بشكل مدروس بضرب أهداف استراتيجية في العمق الإسرائيلي، في رسالة لإبراز قدرته على الرد وإلحاق الأذى بالاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح «سلام» أن العدوان على بعلبك، هو المرة الثالثة التي يقوم فيها جيش الاحتلال بضرب العمق اللبناني، بهدف الضربات الاستباقية، لكن حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، وقد يختار أهدافاً استراتيجية، وليست بالضرورة مدنية.