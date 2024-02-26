«حزب الله» يدمر طائرة إسرائيلية بدون طيار جنوب لبنان

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ طائراته بدون طيار، قد جرى تدميرها من جانب حزب الله اللبناني في جنوب لبنان، صباح اليوم الاثنين، الذي يوافق اليوم الـ143 للحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

اعتراض صاروخ لطائرة بدون طيار لبنانية

وتمكن نظام الدفاع الجوي، التابع لحزب الله، من اعتراض صاروخ جوي، من طراز «هيرميس 450» على طائرة بدون طيار من طراز «Tsahal».

وأطلق «حزب الله» صاروخ ثانٍ على طائرة إسرائيلية، سقطت متفجرة الأراضي اللبنانية.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السبت السابع من أكتوبر 2023، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 29 ألفًا و500 فلسطيني.