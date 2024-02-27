خبير مصرفي: محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي ترتبط فقط بالإصلاح الاقتصادي

علّق الخبير المصرفي وليد عادل، على حديث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، على عدم ارتباط مشروع تطوير «رأس الحكمة» بين مصر والإمارات، بمباحثات الصندوق مع القاهرة.

وذكر «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي حاليًا، ترتبط فقط بالاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء الثقة في الاقتصاد المصري، الذي يعتبر واحدًا من أهم شهادات الثقة والأمان، لعودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للاستثمار في مصر، بجميع القطاعات الاقتصادية.

مجهودات الحكومة المصرية

وتابع وليد أن مشروع تطوير رأس الحكمة وحجم التمويل الذي قدر بمبلغ 35 مليار دولار، كان له بالغ الأثر على تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، بفارق 12 جنيهًا خلال ساعات، وأعاد سياسات التسعير في جميع القطاعات، سواء الذهب الذي خسر فيما لا يقل عن 500 جنيه مرة واحدة، وكذلك الحديد والأخشاب، وأسعار السيارات، وغيرها من السلع الأساسية.

تحسين الوضع الائتماني لمصر

وأوضح الخبير المصرفي أن مشروع تطوير رأس الحكمة، سيكون له مردوده الإيجابي، نحو تحسين الوضع الائتماني لمصر، من خلال تغير نظرة وكالات التصنيف العالمية؛ لإعادة رفع درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى، مما سيؤثر إيجابيًا في عودة المستثمرين، وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.