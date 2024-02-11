صندوق النقد الدولي: مصر نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم 

قالت مديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجيفا، اليوم، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، 3 دول «مصر، الأردن، المغرب» نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفا.

وأضافت جورجيفا، في خط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في القمة العالمية للحكومات في دبي، وفق لـ«سبوتنيك»، أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في «الشرق الأوسط»، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

توقعات ببلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا إلى 2.9%

وتوقعت مديرة «النقد الدولي»، بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9% خلال العام الجاري 2024، أعلى من العام الماضي 2023، لكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق لشهر أكتوبر 2023.

وأرجعت جورجيفا، التوقعات إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، و«حرب غزة»، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها، وأشارت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، إلى أن من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي في عام 2024.

وتابعت جورجيفا قائلة، إن التوقعات الأليمة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار «حرب غزة»، ولن يغيره جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي، محذرة من اتساع نطاق العواقب، كما أشارت إلى أن الحرب تؤثر على السياحة.

وأضافت المديرة العامة، أن «صندوق النقد الدولي» سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية و«سلطة النقد الفلسطينية»، وتابعت جورجيفا، أن العالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة.