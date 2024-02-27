رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المستقلين الجدد» يثمن جهود الحكومة حول توفير السلع الاستراتيجية قبل رمضان

كتب:

محمد أباظة
09:28 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
الدكتور هشام عناني

الدكتور هشام عناني

ثمن حزب المستقلين الجدد، جهود الدولة خلال الأشهر الماضية، بشأن توفير السلع الاستهلاكية قبل شهر رمضان، موضحا أنها خطوة مهمة وواضحة للجميع، مشيرا إلى أن معارض «أهلا رمضان» تخفف العبء على المواطنين، إذ الأسعار المخفضة.  

توفير السلع الاستهلاكية

وخلال تصريحات لـ«الوطن»، أشاد عناني بمنظومة العمل بين الوزرات المعنية، والتي تسابق الوقت بتوفير السلع الأساسي،  وفتح عدد مناسب من المنافذ تتناسب مع الإقبال المتوقع بمناسبة شهر رمضان.

منع التجار من احتكار السلع

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذه الجهود يواكبها ضبط الأسعار، ويمنع التجار من احتكار السلع، لبيعها بأسعار مرتفعة. 

 

اقرأ المزيد:

نائب التنسيقية: الحبس والمصادرة وعقوبات أخرى بقانون حماية المستهلك الجديد

«التنسيقية» تعقد ورشة عمل على منصة «X» حول تعديل قانون حماية المستهلك

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

نائب بـ«التنسيقية»: تقدمت بمشروع لتعديل قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.