«المستقلين الجدد» يثمن جهود الحكومة حول توفير السلع الاستراتيجية قبل رمضان

ثمن حزب المستقلين الجدد، جهود الدولة خلال الأشهر الماضية، بشأن توفير السلع الاستهلاكية قبل شهر رمضان، موضحا أنها خطوة مهمة وواضحة للجميع، مشيرا إلى أن معارض «أهلا رمضان» تخفف العبء على المواطنين، إذ الأسعار المخفضة.

توفير السلع الاستهلاكية

وخلال تصريحات لـ«الوطن»، أشاد عناني بمنظومة العمل بين الوزرات المعنية، والتي تسابق الوقت بتوفير السلع الأساسي، وفتح عدد مناسب من المنافذ تتناسب مع الإقبال المتوقع بمناسبة شهر رمضان.

منع التجار من احتكار السلع

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذه الجهود يواكبها ضبط الأسعار، ويمنع التجار من احتكار السلع، لبيعها بأسعار مرتفعة.