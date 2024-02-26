«التنسيقية» تعقد ورشة عمل على منصة «X» حول تعديل قانون حماية المستهلك

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة مساء اليوم، ورشة عمل على منصة X، تحت عنوان «قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق».

قانون حماية المستهلك

من المقرر أن تناقش ورشة العمل، ⁠فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك، وهل سيشعر المواطن بأثرة في الشارع؟ وكذلك ⁠مدى مساهمة تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع، رغم أن هناك عقوبات مسبقة، ولماذا لم يفعل قرار وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل حقيقي؟

الرقابة الشعبية

تتطرق ورشة العمل، إلى كيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق الرقابة الشعبية، وهل عملية تخزين السلع مرتبطة بجشع التجار أم هو فقط حذر وخوف من عدم استقرار سعر الصرف؟ ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف، وبالتالي ينعكس ذلك على التجار، وصولا للتخلص من عملية تخزين السلع، وانعكاسات انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، بعد إعلان الدولة المصرية عن مشروع رأس الحكمة، على أسعار السلع في الأسواق.

يدير ورشة العمل، النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلً من الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، والنائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوي مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.