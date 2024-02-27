وفاة الداعم الأكبر لإسرائيل.. من هو الملياردير الأمريكي جاكوب روتشيلد؟

بعد رحلة طويلة في مجال الاستثمار، خرجت مؤسسة روتشيلد تعلن رحيل جاكوب روتشيلد، المصرفي البريطاني، وفقا لما جاء في بيان نشر عبر صفحة عقارات واديسون، التي تدار من جانب المؤسسة؛ إذ ذكرت خبر وفاته عبر منصة التدوينات القصيرة «X»، بجانب التأكيد على أن ابنته «هانا» ستخلفه في إدارة مؤسسته.

من هي عائلة جاكوب روتشيلد؟

اللورد جاكوب روتشيلد، الذي رحل عن عمر يناهز 88 عاما، يعد رجل أعمال بريطاني الجنسية ينتمي لعائلة روتشيلد ذات الأصول اليهودية، والمصنفة بأنها ضمن أغنى العائلات من حيث مقدار الثروة حول العالم، كما أنها سلالة شهيرة من المصرفيين في أوروبا والتي يعود تاريخها إلى نهاية القرن 18.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز» البريطانية، إن ثروة عائلة روتشيلد تقدر بنحو مليار دولار، بحسب قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء التي خرجت العام الماضي، ويقال إن تلك العائلة تتبرع بملايين الجنيهات الإسترلينية لما يخص اليهود.

معلومات عن جاكوب روتشيلد

وبعيدا عن عائلة روتشيلد، هناك رحلة خاصة بـ جاكوب روتشيلد، الذي يعد أكبر داعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وماليا، ومن بعض المعلومات عنه، الآتي..

- ولد روتشيلد في بيركشاير، غرب لندن، وتلقى تعليمه في كلية إيتون ودرس التاريخ في كلية كنيسة المسيح بجامعة أكسفورد.

- وبحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، بدأ جاكوب روتشيلد حياته المهنية في بنك العائلة «إن إم روتشيلد وأولاده» في العام 1963 قبل أن يشارك في تأسيس عدد من الشركات.

- من بين الشركات التي ساهم في تأسيسها مجموعة «جاي روتشيلد» للتأمين، التي أصبحت الآن «سانت جيمس بليس» مع السير مارك واينبرغ في عام 1980.

- شغل جاكوب عددًا من المناصب العليا بما في ذلك نائب رئيس مجلس إدارة قناة «بي سكاي بي» بين عامي 2003 و2008.

- كان روتشيلد رئيسا سابقا لأمناء المعرض الوطني بالإضافة إلى صندوق التراث الوطني التذكاري وصندوق يانصيب التراث، وفقا لـ«روسيا اليوم».

- عرف أن جاكوب روتشيلد داعما ومساندا قويا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وركز على الدفاع عنها، حتى أن عائلته ساهمت في تأسيس دولة الاحتلال، إذا كان يحتفظ بـ«وعد بلفور» الشهير عام 1917 الموجه إلى اللورد وولتر روتشيلد، أحد أجداد جاكوب، في منزله.

- كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من بين القادة السياسيين والثقافيين الذين دعموا بروتشيلد، بحسب صحيفة «تايمز» البريطانية.

- كما شارك جاكوب روتشيلد في تأسيس مجموعة جي روتشيلد للتأمين، التي أصبحت الآن سانت جيمس بليس، مع مارك واينبرغ في عام 1980.

- وفي القطاع الثقافي كان جاكوب رئيسًا لمجلس أمناء المعرض الوطني بلندن ورئيسًا لصندوق تراث اليانصيب الوطني.

- تزوج جاكوب روتشيلد منذ أكثر من 50 عامًا من سيرينا، التي توفيت عام 2019، ولديهما أربعة أطفال، هانا، وبيث، وإيميلي، ونات، والعديد من الأحفاد.