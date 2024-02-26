خبير استراتيجي: لا قيمة عسكرية لاستهداف إسرائيل لبعلبك

علق العميد عمر معربوني، الخبير الاستراتيجي والعسكري اللبناني، على استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي العمق اللبناني، قائلا: «لا يمكن إدراج ما حصل إلا ضمن التصعيد، فهذا الأمر يحدث للمرة الأولى منذ عام 2006».

وأضاف «معربوني»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير: «بعلبك في شرق لبنان، والمسألة تحتاج إلى تقدير دقيق، فنحن في حرب مفتوحة أسقطت كل قواعد الاشتباك السابقة ليحل محلها معايير جديدة».

وتابع: «في ظل الاحتلال القائم والموجود الآن، فإن حزب الله لا يمكن أن يترك هذه المسألة في إطار الاستعداد الدائم أو تثبيت قاعدة استهداف جديدة، ولا نعرف الآن كيف سيرد حزب الله على هذا الاستهداف، فمثلا بعد استهداف النبطية استهدف قيادة المنطقة الشمالية».

وأكد: «بالنسبة إلى استهداف بعلبك، فلا قيمة للأهداف التي جرى استهدافها، حيث استهدف الاحتلال أحد المستودعات التي كان حزب الله يشغلها وتركها منذ سنتين، وهو مستودع بسيط، والهدف الثاني كان مستودع للمواد الغذائية التابع لإحدى المؤسسات التي تقدم المواد الغذائية لأعضاء وعائلات عناصر حزب الله ومناصريهم بأسعار منخفضة للغاية، والهدف الثالث كان خزان ديزل كبير».