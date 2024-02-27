تحذير من قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو.. تخلق شخصية مهزوزة وانطوائية

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، من خطورة الجلوس لفترات طويلة على ألعاب الفيديو، كونها تضر حاسة السمع بصورة كبيرة، قائلا إنه يجب توجيه الأبناء ومتابعتهم وتحديد ساعات الجلوس على تلك الألعاب، لافتا إلى أن استجابة الأطفال لتعليمات الآباء والأمهات تكون أسهل من المراهقين الذين يتعمدون العند بمخالفة التوجيهات.

طرق التعامل مع المراهقين

وأضاف «حتة»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجب على الآباء والأمهات إشراك أبنائهم في الموضوعات المختلفة والتفاصيل اليومية، إلى جانب قضاء أوقات رفاهية وغيرها معهم، فضلا عن استخدام الأسلوب التحفيزي عند التعامل مع الأبناء خاصة المراهقين منهم، فمثلا: «لو أنت قللت من عدد ساعات ساعات الجلوس على ألعاب الفيديو، هجيبلك كذا أو هطلعك رحلة كذا، وغيره من الأمور».

خطورة قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو

وتابع أن قضاء أوقات طويلة على ألعاب الفيديو يخلق شخصية مهزوزة ومتوترة وانطوائية وغير اجتماعية وغير قادرة على اتخاذ قرار، وهذه مشكلة كبيرة في الأجيال المقبلة، قائلا: «التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية تلازم الشخص طوال مراحل حياته المختلفة سواء ثانوي أو جامعة أو غيره، فيصبح لا يحب التعامل مع الجماعة، وتنفيذ كل أموره بنفسه ومنطوي».