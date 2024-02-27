مكتبة الإسكندرية تستضيف معرض «صدى من الأعماق» الخميس المقبل

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه بجامعة الإسكندرية، معرض «صدى من الأعماق.. حطام السفن التاريخية في البحر الأحمر»، الخميس المقبل في تمام العاشرة صباحًا بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة المجد.

معرض حطام السفن التاريخية في البحر الأحمر

ويستمر المعرض حتى السبت 16 مارس، ويبدأ بمحاضرة افتتاحية يلقيها الدكتور عماد خليل، أستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وهولجر بوس؛ متخصص في التوثيق الرقمي ثلاثي الأبعاد، في قاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية الرئيسي، والمحاضرة متاحة للجمهور، وسيتم توفير ترجمة إلى اللغة العربية.

ويتيح الحدث للزوار فرصة الغوص في أعماق التراث الثقافي الغارق تحت مياه في البحر الأحمر من خلال عرض 10 مجسمات ثلاثية الأبعاد لسفن غارقة مشهورة في البحر الأحمر، وهما: كارناتيك عام 1862، وكينغستون 1871، ويوليسيس عام 1871، ودنرافين 1873، وثيستلجورم 1940، وكيمون- إم 1952، وكريزولا-ك 1954، والـمنيا 1956، وسالم إكسبرس 1966، وجيانيس-دي 1969.

ويتضمن المعرض صورًا للسفن الغارقة وجولة افتراضية حول حطام سفينة ثيستلجورم، وتلقي سفن البحر الأحمر الغارقة الضوء على التاريخ البحري والتجاري والعسكري الممتد خلال العقود السابقة.