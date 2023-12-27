مدير مكتبة الاسكندرية: متغيرات العالم المعاصر تفرض تحديات جديدة على مصر

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك متغيرات عامة تحكم مسار التاريخ في العالم المعاصر منها العولمة، وحالة عدم اليقين الموجودة في العالم منذ فترة طويلة، والتقدم في التكنولوجية الحديثة، مثل تكنولوجية الاستنساخ والهندسية الوراثية والذكاء الصناعي، فضلا عن حروب الجيل الرابع، وتحلل الروابط الجماعية، وتحول المجتمعات إلى تجمعات فردية، مشيرًا إلى أن كل ذلك يفرض تحديات جديدة على مصر.

أحداث مهمة في 2023

وتابع «زايد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «ten»، أن عام 2023 شهدت بعض الأحداث الهامة، منها استمرا الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى التفاهم الموجود بين القيادة والشعب المصري بسبب المصارحة التي لعبت دورا كبيرا في تجاوز الكثير من الأزمات، وبرز هذا التفاهم في وقوف الشعب المصري خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في موقفه تجاه القضية الفلسطينية.