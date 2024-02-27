مصطفى عمار: فراولة نيللي كريم فاكهة دراما رمضان.. وريهام حجاج تدخل رهانا مختلفا

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن النجمة نيللي كريم تهرب من الأدوار الثقيلة التي تعتاد على تقديمها في كل عام، وتقدم مسلسلا كوميديا «فراولة» من تأليف محمد سليمان عبدالمالك خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرا إلى أن هذا المسلسل مغامرة كبيرة منها خاصة بعدما قدمت الأدوار المركبة والحزينة خلال السنوات الماضية.

ويرى «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090، أن مسلسل «فراولة» للفنانة نيلي كريم سيكون فاكهة الدراما الرمضانية، لافتا إلى أن الفنانة ريهام حجاج تشارك في سباق رمضان بمسلسل «صدفة» وهو دراما اجتماعية تحتوي على طابع كوميدي، وهذا عكس المعروف عن اختياراتها للمسلسلات.

وأضاف: «ريهام حجاج تحب تقديم نوعية الدراما التي تقدمها الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تتمثل في الجريمة والمغامرات وهكذا»، متابعا أن «صدفة» سيكون رهانا مختلفا للفنانة ريهام حجاج، فهل سيحقق نجاحا هذا العام؟.