السيطرة على حريق مصنع أدوية في أكتوبر.. لا إصابات أو تلفيات

سيطرت قوات الدفاع المدني على حريق محدود في مصنع أدوية بسبب زيادة الأحمال، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات أو تلفيات، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بتصاعد أدخنة داخل مصنع أدوية الكائن بالمنطقة الخامسه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر والقوة المرافقة له، وبالانتقال جرى التقابل مع بيتر.م، 44 سنة، رئيس مجلس إدارة المصنع، والذي أفاد بأنه خلال سير العمل بالمصنع فوجئ بتصاعد أدخنة من داخل غرفة الكهرباء المتواجدة بساحة الإنتاج، وتبين أنها من داخل غرفة الكهرباء على مساحة 110 أمتار، وتصاعد الأدخنة من لوحة الكهرباء على مساحة 3 أمتار.