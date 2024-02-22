رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الدفاع المدني الفلسطيني ينتشل جثمان شهيد من تحت الأنقاض

كتب:

عمرو حسني
02:43 ص | الخميس 22 فبراير 2024
إنقاذ شهيد من تحت الأنقاض

إنقاذ شهيد من تحت الأنقاض

ذكرت طواقم الدفاع المدني في فلسطين أنها انتشلت قبل قليل جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب خبر عاجل بحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية.

استمرار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ138 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ظل دعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل حيث تستهدف الإسرائيليين الأطفال والمدنيين في ظل دعوات إقليمية وعالمية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواجه انتقادت دولية حادة

عضو الفريق القانوني الفلسطيني: ادعاءات إسرائيل بالدفاع عن نفسها في غزة «باطلة»

«حزب الله» يستهدف مستوطنة «متسوفا» بصواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداءات إسرائيل

دبلوماسي سابق يطالب المجتمع بالضغط على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
بقلم عمرو حسني