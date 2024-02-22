الدفاع المدني الفلسطيني ينتشل جثمان شهيد من تحت الأنقاض

ذكرت طواقم الدفاع المدني في فلسطين أنها انتشلت قبل قليل جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب خبر عاجل بحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية.

استمرار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ138 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط وقوف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ظل دعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل حيث تستهدف الإسرائيليين الأطفال والمدنيين في ظل دعوات إقليمية وعالمية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.