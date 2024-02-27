«الصحة» تنظم يوما علميا تحت شعار «الأمراض النادرة».. محاضرات وجلسات

نظمت وزارة الصحة والسكان يوماً علمياً لمناقشة سبل تعزيز الوعي المجتمع المدني والطبي بطبيعة الأمراض النادرة، وطرق التشخيص السليمة والعلاجات والأدوية الحديثة بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

مناقشة التعريف بالأمراض النادرة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اليوم العلمي يسعى إلى مناقشة التعريف بالأمراض النادرة، وأساليب التشخيص السليمة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرضى في تلقي العلاج، وآخر ما وصلت إليه الأدلة العلمية والأدوية في علاج الأمراض النادرة.

اليوم العالمي للأمراض النادرة

وتابع المتحدث الرسمي أن اليوم تضمن عددًا من المحاضرات والجلسات العلمية، التي تناولت أمراض الدم الوراثية، والنزيف النادر، ودور الوراثة في علاج والتعامل مع مرض الصرع، والجينوم المصري ومواجهة تحديات الأمراض النادرة، وكذلك كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع الأدوية والعلاج محلياً، مضيفاً إلى أنه جرى استعراض إحصائيات ووبائيات اضطرابات النزيف النادر.

الجمعية المصرية للأمراض النادرة

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني أنه جرى تنسيق اليوم بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض النادرة، وشركة «جرو» للعام الثاني على التوالي، وذلك لمتابعة التوصيات التي جرى إقرارها العام الماضي، وما جرى تنفيذه منها على كل المستويات من خلال شباب الأطباء في تشخيص الأمراض النادرة وتعزيز الوعي لديهم ببرتوكولات العلاج والأدلة الاسترشادية، بما يعود على تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.