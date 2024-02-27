رسالة مهمة من «الصحة» لمرضى السكر قبل صيام رمضان: اذهبوا للطبيب فورا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى السكر قبل شهر رمضان، من خلال تقرير عممته على مديريات الشؤون الصحية، جاء مضمونها: «على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة زيارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، فهناك فئات يحدث لهم مضاعفات صحية بالغة».

نصائح مهمة لمرضى السكر

وتابعت الوزارة: «زيارة الطبيب ستعمل على تحديد الوضع الصحي من الصيام لمريض السكر، وتحديد العلاج والأدوية المناسبة للمريض ومواعيدها التي لا بد وأن تتغير»، مؤكدة أن هناك مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي يجب اتباعها، خاصة للوجبات الصحية على الإفطار والصيام.

تعديل جرعات ومواعيد الأدوية

وأضافت الوزارة أن تعديل جرعات ومواعيد الأدوية بمعاونة الطبيب خاصة الأنسلوين، ومنتجات السلفونيليويا، لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم، مطالبة المواطنين حال وجود حدث طارئ بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستسفسارات المختلفة، والرد على المواطنين بشكل عاجل من المصادر الرسمية لها، والعمل على حل أي مشكلة وإزالة المعوقات بشكل سريع للحصول على الرعاية الطبية كاملة.