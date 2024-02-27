هدنة مرتقبة في غزة خلال رمضان.. وصحيفة بريطانية: تضم 10 شروط

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، في تقرير مفصل، أنه من الممكن أن تشهد اتفاقية الهدنة المقترحة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وقفا للقتال وإطلاق سراح الرهائن خلال شهر رمضان، لافتة إلى حديث مصدر رفيع المستوى مقرب من المحادثات، والذي قال إن حركة حماس تلقت مسودة اقتراح من محادثات السلام في غزة في باريس.

حديث بايدن عن وقف إطلاق النار

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مستعدة لوقف أنشطتها العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، ولكن فقط إذا جرى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى المسلحين، معربا عن أمله في التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، لإنهاء إراقة الدماء في غزة بحلول يوم الاثنين المقبل .

شروط الهدنة

وتلقت حركة حماس مشروع اقتراح من باريس لوقف القتال وتبادل الأسرى الفلسطينيين بمحتجزين إسرائيليين، كما قال مصدر مقرب من محادثات الهدنة لـ«رويترز» إن المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح ستستمر 40 يوما، وتشمل الشروط التالية:

- تبادل الأسرى والرهائن بنسبة 10 إلى واحد.

- يوقف الطرفان عملياتهما العسكرية بشكل كامل.

- توقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة ثماني ساعات يوميا.

- إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأربعين مقابل 400 أسير فلسطيني.

- العودة التدريجية لجميع المدنيين المهجرين، باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية، إلى شمال قطاع غزة.

- بعد بدء المرحلة الأولى، تعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

- الالتزام بإدخال 500 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية.

- الالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف كرفانات.

- السماح بإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز في غزة، بما في ذلك السماح بدخول المعدات وتوفير الوقود لهذه الأغراض.

- وتوافق إسرائيل على دخول الآليات والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض والمساعدة في أغراض إنسانية أخرى.

- وتقدم إسرائيل كميات من شحنات الوقود للأغراض الإنسانية تتزايد بمرور الوقت.

- تتعهد حماس بعدم استخدام الآلات والمعدات لتهديد إسرائيل.

ومن المفهوم أن الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى لن تنطبق على المرحلة الثانية، والتي ستخضع لمفاوضات لاحقة ومنفصلة، بحسب «ذا صن» البريطانية،

وقام المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر بصياغة اتفاق يتضمن قيام حماس بإطلاق سراح بعض الرهائن مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.