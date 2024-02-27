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«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن إصابة 2981 ضابطا وجنديا في غزة

كتب:

منار مجدي
04:34 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إصابة 2981 ضابطًا وجنديًا بينهم 1421 أُصيبوا، خلال العملية البرية في قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة 7 عسكريين في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال جيش الاحتلال إصابة 465 ضابطًا وجنديًا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، و322 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة من بينهم 38 حالة خطيرة، وإصابة جندي إسرائيلي، خلال الاشتباكات في طوباس بالضفة الغربية.

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بقلم منار مجدي