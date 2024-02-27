بايدن يهدد إسرائيل بفقدان الدعم الدولي حال سقوط المزيد من الشهداء في غزة

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، إن بايدن حذر إسرائيل من فقدان الدعم الدولي في حال سقوط المزيد من الشهداء في غزة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات بايدن بشأن وقف القتال في قطاع غزة كانت مفاجأة للجانب الإسرائيلي على المستوى الشعبي أو حتى السياسي والعسكري، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى يتحدث بايدن بهذه الثقة حول تحديد يوم وتاريخ معين لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مطلع الأسبوع الجاري قبل شهر رمضان المبارك.

ضرورة وقف إطلاق النار المؤقت

وأشارت إلى أن كل التصريحات السياسية تشير إلى ضرورة وقف إطلاق النار المؤقت في المرحلة الحالية، والبدء في صفقة تبادل الأسرى قبل شهر رمضان المبارك، خوفا من فتح جبهات مختلفة وتصاعد التوترات في الداخل الفلسطيني وفي القدس في الضفة وفي قطاع غزة على طبيعة الحال.