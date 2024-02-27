رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الخزانة الأمريكية»: تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي يهدد الاقتصاد العالمي

كتب:

منى صلاح
04:26 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جانيت يلين- ارشيفية

جانيت يلين- ارشيفية

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قادة العالم على الإفراج عن أصول المركزي الروسي المجمدة لديها وإرسالها إلى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، بأنَّ وزيرة الخزانة الأمريكية، قالت إن إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

أضافت «يلين»: «أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بوجوب إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل القيود التجارية بالضفة الغربية».

وتابعت: «إذا تحولت الحرب في قطاع غزة لصراع إقليمي فإنها ستشكل خطرا على الاقتصاد العالمي».

وقالت: «كثفنا جهودنا لمواجهة عمليات الحوثيين في البحر الأحمر».

اقرأ المزيد:

«الكرملين» يحذّر الغرب من إرسال قواته إلى أوكرانيا: لن يكون في صالحكم

بين أوكرانيا وغزة.. ظلم كبير

لأول مرة منذ عامين.. «زيلينسكي» يكشف عن عدد قتلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

بابا الفاتيكان يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا
بقلم منى صلاح