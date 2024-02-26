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لأول مرة منذ عامين.. «زيلينسكي» يكشف عن عدد قتلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
01:05 م | الإثنين 26 فبراير 2024
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن عدد قتلى أوكرانيا في الحرب، وصلوا إلى 31 ألف جندي، الذين راحوا ضحية خلال القتال طوال العامين الماضيين، ومنذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على البلاد.

عدد قتلى أوكرانيا في الحرب على روسيا

وأوضح «زيلينسكي»، خلال مؤتمر صحفي أمس بمنتدى كييف لعام 2024، أن العدد النهائي للقتلى في أوكرانيا، يعد أقل بكثير من التقديرات التي قدمتها حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا له: «لقد قُتل 31 ألف جندي أوكراني في هذه الحرب، ليس 300 ألف، ولا 150 ألفًا، وليس أيًا كان ما يكذب بشأنه بوتين ودائرته المخادعة»، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

وتابع رئيس  «كييف»، في المؤتمر الصحفي بأوكرانيا، أن جميع هذه الخسائر تمثل تضحية كبيرة بالنسبة للبلاد، مضيفا أنه لن يكشف عن عدد الجنود المصابين أو المفقودين: «إن عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في المناطق المحتلة بأوكرانيا، إلا إنه لن تتوفر أرقام محددة حتى تنتهي الحرب».

وعلى الجانب الآخر، أشارت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، والتي نُشرت في يناير 2023، إلى أن هناك ما يزيد عن 6000 حالة وفاة في أوكرانيا، في الوقت الذي يتناقض فيه العدد مع ما نشرته التقارير الواردة من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين، التي تشير إلى أن هذا الرقم أعلى بكثير.

أسباب سيطرة «موسكو» على أراضي «كييف»

ويأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الأوكراني الصمود أمام القوات العسكرية الروسية، التي لديها جنود بأعداد هائلة بالإضافة إلى معدات قتالية أكثر تطورا، فيما مازالت تنتظر «كييف» وصول شحنات عسكرية من الدول الغربية لمساعدتها في استمرار الحرب، إلا أن الأخيرة، تأخرت في إرسالها، ما تسبب في زيادة الخسائر واستيلاء «موسكو» على عدة أراضي أوكرانية، بحسب ما ذكره وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، نقلا عن «الجارديان».

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بقلم إسراء طارق أبو سعدة