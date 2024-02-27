تنتج 30 مليون سيارة سنويا.. خبير يكشف سر ريادة الصين لصناعة السيارات عالميا

قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، إنَّ ريادة الصين في تصنيع السيارات لتتخطى دولة مثل اليابان، جاءت بسبب دراستها للسوق العالمية ومتطلباتها، بجانب توطينها للصناعة وزيادة عدد المصانع وتطويرها، موضحا أنه عبر زيارات متعددة لبكين رأى خلالها طفرة في المصانع وإنشاء مدن صناعية كبيرة.

الصين تنتج 30 مليون سيارة سنويا

وأضاف «عسكر»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «عدد كبير من الصينيين يبذلون جهود كبيرة لتطوير التصنيع والتكنولوجيا خاصة في صناعة السيارات لتصبح بكين معقل للصناعة على مستوى العالم، وعالم السيارات يختلف بشكل كبير في الصين، لأنها تنتج عدد يتراوح بين 28 إلى 30 مليون سيارة سنويا، أما الطفرة فنتيجة للاهتمام بكل الاتجاهات المرتبطة بهذه الصناعة».

الصين تنتج سيارات تناسب كل الفئات

وأكد خبير صناعة السيارات، أن هناك تحول في صناعة السيارات العالمية، والصين تهتم بالسوق المحلي نظراً لتخطي تعداد سكانها مليار ونصف نسمة، وبالتالي استهلاك الجزء الأكبر من إنتاج السيارات محليا، فيما تصدر نحو 8 إلى 10 ملايين سيارة على مستوى العالم.

وواصل: «ما يميز السيارات المصنعة في الصين هو تركيزها على 3 محاور، تصنيع سيارات بسيطة منخفضة السعر وأخرى متوسطة والفئة الثالثة سيارات أصحاب الياقات البيضاء أو الـVIP، ويهتمون بالرفاهة، أي في النهاية تستهدف كل الفئات وتوسع قاعدة مستهلكيها».