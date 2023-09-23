«مصنعي السيارات»: مصانع عالمية عديدة تتفاوض على تصنيع مركبات كهربائية بمصر

أشاد المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، بقرار مجلس الوزراء بمنح الرخصة الذهبية لمصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية.

«سعد»: القرار يمثل بداية حقيقية لتوطين التصنيع

وقال «سعد»، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»، إنَّ هذا القرار يمثل بداية حقيقية وصحيحة، ويسهم في توطين الصناعة المحلية في مصر، وهذا الأمر سيسهل الفرص الأخرى للتصنيع في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توطين صناعة السيارات وتصدير السلع وتحقيق إيرادات دولارية يمكن العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين رابطة مصنعي السيارات، أهمية انضمام مصر لـ البريكس، مضيفًا أنه في حال وجود صناعة قوية في مصر يمكن تصديرها للعالم.

الدولة المصرية وبنيتها التحتية مؤهلة بقوة للاستثمار الأجنبي

وشدد «سعد»، على أن الدولة المصرية والبنية التحتية مؤهلة بقوة للاستثمار الأجنبي، مضيفا: «ربما تكون محطات الشحن ليست على أعلى مستوى؛ ولكن الدولة تسير في هذا الاتجاه، وهناك مصانع عالمية كثيرة تتفاوض لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، ونحن جاهزون بقوة».