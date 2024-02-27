عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.. مخاوف من طول أمد التوترات في الشرق الأوسط».

وأوضح التقرير أنه يوما بعد يوم يتسع نطاق التوترات في منطقة الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، حتى طالت نيران قوات الاحتلال كل ملامح الحياة في هذا القطاع، وامتدت تداعياته خارج حدود الأراضي الفلسطينية بتصعيد نحو لبنان وسوريا والعراق، الأمر الذي يثير المخاوف من طول أمد هذه التوترات وانعكاساتها على المشهد في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه في أحدث مؤشر على تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرق لبنان، وتعد هذه الضربات الاستهداف الإسرائيلي الأول خارج نطاق جنوب لبنان منذ بدء المناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على مدار أكثر من 4 أشهر.