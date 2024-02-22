الأردن أمام العدل الدولية: إسرائيل تطبق الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية

أكد عضو الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، على وجوب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف عضو الفريق القانوني الأردني في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما أن الحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وتابع أنَّ حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين.

وأكد أنَّ إسرائيل تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية.