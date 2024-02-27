القاهرة الإخبارية: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك في قطاع غزة كتب: شريف سليمان 08:39 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024 جنود الاحتلال أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ضابط خلال المعارك في قطاع غزة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا في شارع يافا وسط دير البلح بشمال غزة طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية لبيت لاهيا مُسيرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة قرب دوار الزهراء شمالي النصيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا نعرف مكان يحيى السنوار «المطلوب» حيا أو ميتا طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على حي الشجاعية شرقي غزة استشهاد طفلة برصاص قناصة «الاحتلال الإسرائيلي» غرب خان يونس الاحتلال غزة قصف بقلم شريف سليمان