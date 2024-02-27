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القاهرة الإخبارية: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك في قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
08:39 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جنود الاحتلال

جنود الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ضابط خلال المعارك في قطاع غزة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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