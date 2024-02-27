جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا نعرف مكان يحيى السنوار «المطلوب» حيا أو ميتا

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، عن آخر تطورات مطاردة زعيم الفصائل الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، التي بدأها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

الهدف هو الوصول للسنوار حيا أو ميتا

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» سُئل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة عما إذا كان الجيش يعرف أين يختبئ السنوار، فأجاب: «لا أعتقد أن السؤال هو أين ولكن الهدف هو الوصول إليه حياً أو ميتاً».

وأضاف هاغاري، في مؤتمر تحديات العالم اليهودي الذي عقد في القدس العربية أن الأهداف التي حددتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستستغرق وقتا للوصول إليها.

حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطنيين أغلبهم من النساء والأطفال بالاضافة لآلاف المفقودين تحت الركام.

وكبدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والممتلكات حيث تجاوز قتلاه 580 قتيلا.