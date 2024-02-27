تفاصيل مشاركة مصر في أكبر عملية إسقاط مساعدات على غزة

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن الجهود المصرية الأردنية التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي تأتي نتائجها من خلال التعاون العربي والأجنبي من أجل إيصال المساعدات إلى كل قطاع غزة.

إيصال المساعدات لغزة

وأضافت السيد خلال رسالة على الهواء، أنه منذ يومين كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأردن وطالب بأن يكون هناك جهود مكثفة لإيصال المساعدات إلى كل أنحاء القطاع خاصة شماله، الذي عانى على الأخص بسبب قلة المساعدات.

أكبر عملية شراكة

وأوضحت أن اليوم شهد أكبر عملية إنزال جوية كانت بالشراكة بين الأردن ومصر والإمارات وفرنسا، وتضمنت المساعدات 6 طائرات محملة بمواد إغاثية وطبية وغذائية وصلت إلى كل أنحاء القطاع خاصة في الشمال.

أشارت إلى أن الطائرة المصرية وصلت بالأمس، وكان هناك تعاون مصري أردني للمساعدات، خاصة أن الملك عبد الله الثاني كان يؤكد على أهمية التعاون العربي مع الدول الشقيقة وبينها مصر، من أجل إيصال هذه المساعدات.

وتابعت: «من بداية هذه الأزمة كان هناك العديد من الاتصالات المكثفة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التعاون في إيصال المساعدات والمحاولة في وقف لإطلاق النار، وأعلن الجيش الأردني أن هذه المساعدات ستستمر مع الدول التي تشاركت في هذه العملية الإنسانية».