«الخارجية الأمريكية»: إذا توصلنا إلى هدنة في غزة الاثنين المقبل ستشمل شهر رمضان

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عن أمله في أن توافق حركة حماس على اتفاق الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح: «نريد أن نرى اتفاق هدنة في أقرب وقت ممكن يمتد لأطول مدة ممكنة، وإذا كانت حماس تريد رؤية نهاية الحرب في غزة فعليها الموافقة على اتفاق الهدنة».

وتابع: «مسؤولون إسرائيليون عبروا عن رغبتهم في حل الأزمة في غزة دبلوماسيا، إذا توصلنا إلى هدنة في غزة الاثنين المقبل فستمتد هذه الهدنة لتشمل شهر رمضان».

وواصل: «هدفنا النهائي إنهاء الحرب في غزة وقيام دولة فلسطينية تحقق حل الدولتين».