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دراما المتحدة

«المجاعة».. سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي للفتك بأهل غزة

كتب:

شريف سيلمان
04:45 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
المجاعة في فلسطين

المجاعة في فلسطين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المجاعة سلاح أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي للفتك بأهل غزة».

وقال التقرير، إن كسرة خبز في غزة ثمنها ساعات من الانتظار لسد أمعاء خاوية أنهكها حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وهناك مئات النساء يقفن رفقة صغارهن انتظارا في طوابير منذ الصباح يجلسن على الأرصفة والمصاطب بنظرات حائرة مشوشة، إزاء مصير مفجع قاد إلى أن يصبح الإمساك برغيف خبز تقتات به مجموعة من العائلات النازحة في خيمة من خيام النازحين رفاهية في مدينة رفح الفلسطينية.

وجوه شاحبة لأطفال في حالة هزال يبدو على أمهاتهن الإعياء بسبب ندرة طعام، وبالكاد تحصل الأسرة على وجبة يوميا إن حالفها الحظ في ذلك، أو عليهم البقاء لعدة أيام انتظارا لوجبة طعام لا تُسمن ولا تُغني من جوع، فالاصطفاف في الطوابير لا يضمن لنساء غزة الحصول على الخبز مع نقص ما تنتجه المخابز، وحين يُكتب النجاح بالحصول على بعض الأرغفة تتحرك أعين الأطفال بابتسامة نقية ابتهاجا بالحصول على كِسرة خبز وتتبدل قسمات وجوههم كالغريق الذي وجد طوق نجاة، أو كحال التائه حين يجد بئرا في الصحراء فيروي عطشه.

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بقلم شريف سيلمان