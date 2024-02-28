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دراما المتحدة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: المدنيون في قطاع غزة عانوا من الجوع والحصار

كتب:

شريف سليمان
03:17 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عانوا من خسائرَ غير مسبوقة، إذ وصل عدد القتلى إلى 30 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى 70 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أن عدد الأرواح التي تواجه خطر الفناء بسبب الأسلحة الإسرائيلية والحصار الهمجي على غزة أكبر بكثير.

وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي تناقش انعدام الأمن الغذائي في غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حصار غزة أدى إلى التشرد واندلاع الجوع والمرض واليأس بين السكان.

وتابع: «في أوائل ديسمبر 2023 وبعد مرور 3 أشهر على بداية حرب التطهير العرقي أبلغ برنامج الغذاء العالمي أن 97% من الأسر القاطنة في شمالي غزة كانت تعاني من الجوع، إذ كان 9 من أصل 10 أفراد يمرون بيوم وليلة كاملة دون الطعام، بعضهم لا يأكل لأيام طوال».

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