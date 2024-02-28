مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على كل ما يتحرك في خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن العدوان الإسرائيلي لا زال يتصاعد، ولا يتوانى عن قصف المربعات السكنية، خاصةً في مدينة خان يونس التي تشهد توغلا إسرائيليا كبيرا للآليات العسكرية والدبابات في كل أنحاء المحافظة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء: «كما أنهم يطلقون الرصاص في اتجاه كل ما يتحرك في محافظة خان يونس، وكذلك الطائرات المسيرة تطلق الرصاص باتجاه المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم، أو يحاولون الخروج من الأماكن المستهدفة باتجاه مناطق أخرى أكثر أمنا».

وتابع أن القوات الإسرائيلية لها سياسة متبعة في الآونة الأخيرة حيث يفخخ المنازل الفلسطينية ثم يفجرها، وتحديدا في حي الأمل بخان يونس، والذي يقع في المنطقة الجنوبية الغربية لهذه المدينة.