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هل تتوقف الحرب على غزة خلال رمضان؟.. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة

كتب:

أحمد حامد دياب
10:28 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

قال مايكل ميلستين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، إن هناك احتمالات عن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال شهر رمضان المقبل.

الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة 

وقال الباحث في تصريحات لصحيفة «معاريف» العبرية إن الجانب العربي يعرف كيف يبدأ الحروب في رمضان، مؤكدًا أن رمضان من الشهور المقدسة لدى العرب، وأنه سيزيد من المعنويات لدى مقاتلي الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لن تٌقدم على اجتياح رفح بعد مرور شهر رمضان، إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

عناصر الفصائل الفلسطينية سترغب في تقديم الهدايا لأسرهم

وأوضح أن عناصر الفصائل الفلسطينية سترغب في تقديم الهدايا لأسرهم وذويهم في شهر رمضان وعيد الفطر، قاصدًا المزيد من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

 

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بقلم أحمد حامد دياب