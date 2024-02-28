السيسي يرحب بطفلة من ذوي الهمم في «قادرون باختلاف»: كبرتِ جدا يا تاليا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» بالطفلة تاليا من ذوي الهمم والتي ظهرت بصحبة الإعلامي إبراهيم فايق قائلًا «كبرتِ جداً يا تاليا، وبقيتي عروسة خلاص»، لترد التحية بقولها «صباح الخير يا ريس، حضرتك وحشتني جداً»، ليرد عليها «وأنت جداً والله».

سألت «تاليا»، الرئيس السيسي عن صحته قائلة: «أنت كويس»، ليجيبها: «أنا بخير طول ما أنتي وأنتوا بخير، وطول ما أنتوا راضيين»

وطلب الرئيس السيسي من مرافقها الإعلامي إبراهيم فايق أن يترك لها فرصة الحديث بأريحية قائلًا: «سيبها تتكلم سيب تاليا تقول.. قولي يا تاليا».

ومازح تاليا إبراهيم فايق قائلة: «أنا فايقة يا فايق.. أنت صعبت عليا المرة اللي قاتت» في إشارة إلى واقعة نومها خلال احتفالية سابقة لقادرون باختلاف، وتابعت «عايزة أقول نكتة»، وشجعها الرئيس السيسي بقوله: «قولي وضحكينا يا تاليا»، لتقول: «ليه الهرم الأكبر لونه أصفر؟ من خوفه»، مما آثار ضحك الحضور.