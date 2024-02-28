الرئيس السيسي يطلب من أبطال «قادرون باختلاف» التقاط صورة تذكارية

خلال إحدى فقرات احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، طلب الرئيس السيسي من أبطال مصر من ذوي الهمم التقاط صور تذكارية له معهم، قائلا: «ممكن أتصور مع أبطال مصر».

واستضافت الاحتفالية، المُذاعة على شاشة «إكسترا نيوز»، أبطال مصر من ذوي الهمم، المشاركين ببطولة فرنسا بيتشي 2023، وحصد خلالها أبطال مصر عدد 27 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الألعاب في دورة الألعاب لذوي الإغاقة في فرنسا.

فيما تستضيف مصر هذه البطولة الدولية بعد 3 سنوات ضمن 330 بطولة استضافتها القاهرة، من وقت أن اجتاحت كورونا العالم.

بطل السباحة لذوي الهمم: أبطال مصر بيحبوك جدا

وقدم أبطال مصر من ذوي الهمم، وعرّفوا أنفسهم أمام الرئيس السيسي، ليقول بطل العالم في السباحة وعمره 19 عاما، يلعب بنادي الشرق ببورسعيد: «السنة اللي فاتت لما اتصورنا معاك يا ريس ووعدناك هنرجع بميداليات كتيرة ورجعنا بـ27 ميدالية وحصلت على الذهبية والفضية والبرونزية، ورفعت علم بلدي، ونوعدك نرفع علم مصر تاني في المرات الجاية.. أبطال مصر بيحبوك جدا».

أما علي عبدالله، بطل العالم في ألعاب القوى، 22 عاما، ويلعب بنادي الجزيرة، وحصل على 3 ميداليات فضية في بطولة العالم في فرنسا 2023، فطلب من الرئيس السيسي أن تكون دورة الألعاب لذوي الهمم 2027 تحت رعايته، وأن يحضر حفل الافتتاح، واستجاب لطلبه: «هتشرف وأكون موجود».

وأكد «عبدالله»: «هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي تستضيف فيها هذه البطولة الخاصة بنا، وفخور بتصميم الشعار لهذه الدورة».