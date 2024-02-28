رئيس جامعة الأزهر: أرسلنا 3 قوافل إغاثية إلى قطاع غزة

وجه مجلس جامعة الأزهر الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهوده الدائمة والمستمرة في سبيل الدعم الدائم والمستمر للأشقاء في قطاع غزة.

القافلة الأولى لقطاع غزة

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر سيّر ثلاث قوافل إغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القافلة الأولى التي سيرتها الجامعة كانت تحمل 300 طن من المساعدات، أما القافلة الثانية فكانت محملة بـ500 طن، والقافلة الثالثة والتي تم إرسالها إلى قطاع غزة الثلاثاء قبل الماضي كانت محملة أيضًا بـ700 طن من المساعدات.

جامعة الأزهر

ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير إلى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم «بحري - قبلي» مثمنا كل من ساهم في تجهيز قوافل الجامعة، متمنيا لأهالي غزة التحرر من قيود الاحتلال الإسرائيلي.