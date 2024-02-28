«مدبولي» يشهد توقيع شهادة تسليم وتسلم مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع شهادة التسليم والتسلُم الخاصة بمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية المُقدم كمنحة من الصين، وذلك عقب لقائه بوانغ وينتاو، وزير التجارة، بجمهورية الصين الشعبية.

ووقع على شهادة التسليم والتسلُم كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزير التجارة بدولة الصين وانغ وينتاو.

ويأتي المشروع تتويجاً للخطابات المتبادلة المُوقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 16 نوفمبر 2015، التي تضمنت الاتفاق على تنفيذ مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية كمنحة من الصين، إذ جرى البدء في تنفيذ المشروع في 16 يناير 2016، والانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو 2023.

وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والصين، مُشيرةً إلى أن الصين تُعد من أهم شركاء التنمية، كما أكدت حرص الدولتين على التنسيق المستمر وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مجالات التعاون.

أضافت أن وزارة التعاون الدولي حريصة على الاسهام في نجاح برنامج الفضاء المصري، وتعزيز مكانة مصر الريادية، لاسيما في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، كما أشارت إلى أن المشروع يٌسهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية للكوادر الفنية المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية.

وفي الختام، نوهت الوزيرة إلى تصديق الجانبين المصري والصيني على جاهزية المشروع للتسليم، وقيام الجانب الصيني بتسليم المشروع إلى الجانب المصري مع ضمان المشروع لمدة عامين.