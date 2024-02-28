رغم أنها أحد الداعمين لها.. بولندا توقف استقبال البضائع الأوكرانية

تستعد دولة بولندا شرق قارة أوروبا لإغلاق حدودها مؤقتا أمام البضاع الأوكرانية من أجل العمل على تعظيم المنتج المحلي في البلاد.

دراسة إغلاق الحدود أمام البضائع الأوكرانية

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، اليوم الأربعاء أن بولندا تعمل على دراسة إغلاق الحدود بشكل مؤقت أمام البضائع الأوكرانية من أجل العمل على تعظيم المنتج المحلي في البلاد.

التأثير سلبا على الاقتصاد البولندي

في الوقت الذي ذكرت قناة «RMF24»البولندية، أن بولندا تعمل على إيقاف التجارة المشترك مع أوكرانيا لأن دخول البضائع الأوكرانيا يؤثر سلبيا على الاقتصاد البولندي الذي ينمو بشكل متزايد ويخشى المسؤولون من تأثير إدخال البضائع الأوكرانية عليه.

تأثير سلبي على اقتصاد أوكرانيا ومظاهرات الفلاحين

وسيكون الحل بشكل مؤقت للطرفين مع أنه يؤثر سلبا على أوكرانيا التي تستمر في حربها مع روسيا تدخل عامها الثالث، ولكن جاء هذا القرار بعد الضغط الذي يتسبب فيه مزراعو بولندا نتيجة نزولهم في احتجاجات واسعة على الحدود بين بولندا وأوكرانيا، احتجاجًا على الواردات الزراعية الأوكرانية والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

مؤتمر مهم لرئيس الوزراء مع المزراعين البولنديين

وكشف رئيس وزراء بولندا، أن بولندا من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي على اتصال دائم مع السلطات الأوكرانية وسط عقد قمة زراعية في وارسو، حيث سيحضر تاسك مؤتمر للمزراعين البولنديين، وسط استعداد البلاد لمحادثة جادة بشأن الحدود.