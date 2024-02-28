الداخلية: ضبط 19 قضية اتجار في العملة بقيمة 34 مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط (19) قضية «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة «34 مليون جنيه».

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.