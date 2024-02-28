استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول التصعيد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك بعنوان «المعركة التي تسبق الحرب.. تصعيد خطير بين إسرائيل وحزب الله اللبناني».

تصعيد خطير يتنامى يوما تلو الآخر

تصعيد خطير يتنامى يوما تلو الآخر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ما يزيد من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، التصعيد شبهه المحللون بـ«الحرب المصغرة أو المعركة التي تسبق الحرب».

الولايات المتحدة دعت إلى التركيز على الدبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان بعد تحذير إسرائيل بأنها ستواصل ملاحقة حزب الله حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء التوسع التدريجي في تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل من حيث المساحة والكثافة.

الوقف الفوري لدوامة العنف

والمنظمة الدولية حثت على الوقف الفوري لدوامة العنف بين الجانبين، معربة عن أسفها إزاء نزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية، كما جددت التأكيد على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.