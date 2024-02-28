خبير سياسات دولية: الولايات المتحدة تتحمل ما تقوم به إسرائيل في غزة

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ الولايات المتحدة تحاول أن تمدد الوقت الكافي لدعم نتنياهو بكل الصلاحيات، لافتا أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن ودولة الاحتلال الإسرائيلي تقتل الأطفال والنساء بالسلاح الأمريكي، لذلك الولايات المتحدة هي من تتحمل مسؤولية ما تقوم به إسرائيل في غزة.

إطالة للوقت

وأضاف «سنجر» خلال مكالمة هاتفية له ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية هاجر جلال، أن الوثيقة المكتوبة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأنه لا يستخدم السلاح الأمريكي إلا في حدود القانون الدولي والمعايير الإنسانية، عبارة عن إطالة للوقت، والضغط على المفاوض الفلسطيني وكل الأطراف المشاركة في باريس ليس إلا.

نتنياهو إلى الآن لم يحرر المحتجزين

وتابع: «نتنياهو إلى الآن لم يحرر المحتجزين، ولم يقدم حلا سوى ارتكاب المزيد من العدوان والقتل تجاه الشعب الفلسطيني، كما أنه لن يلتزم بكل ما تقوله الولايات المتحدة، لأنه يستشعر أنه فوق القانون الدولي وفوق الولايات المتحدة أيضا»، مواصلا: «الإدارة الأمريكية يمكنها أن توقف إطلاق النار وتوقف مد السلاح لإسرائيل اليوم وليس غدا، ولكنها لم تحقق أهدافها حتى الآن».