تطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي.. اعرف الموعد والتفاصيل

أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، جدولا لضبط المواعيد خلال الفصول، ومنها تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بعد انتهاء التوقيت الشتوي الذي تفصلنا عنه عدة أسابيع، حيث يجري الآن العمل بالتوقيت الشتوي منذ شهر أكتوبر الماضي.

ويتساءل بعض الأشخاص عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بعد انتهاء التوقيت الشتوي، ليتم تغيير الساعة والعمل بتوقيتات جديدة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

ومن المقرر وفق الجدول الزمني الذي أعلن عنه مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 بمصر، أن يبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2024.

التوقيت الصيفي في مصر

وتطبق الحكومة التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة وتوفير الكهرباء، على أن يستمر العمل بـ التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة.

ويوم الجمعة الموافق 28 أبريل، سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار نحو 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل، ليستمر العمل به حتى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر.