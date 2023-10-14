‎تغيير التوقيت الصيفي 2023.. باقي كام يوم وتظبط ساعتك؟

يترقب الكثير من المواطنين موعد تغيير التوقيت الصيفي 2023، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024/203، الذي يتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الشتوية المميزة.

موعد تغيير التوقيت الصيفي 2023

جرى تطبيق التوقيت الصيفي منذ 6 شهور ماضية، إذ أعلن مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع حلول آخر جمعة من شهر إبريل، على أن يستمر هذا التوقيت حتى آخر خميس من شهر أكتوبر 2023، ليتم تغيير التوقيت الصيفي بحلول آخر جمعة من شهر أكتوبر الجاري.

كم تبقى من الوقت على تغيير التوقيت الصيفي؟

ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء عن موعد تغيير التوقيت الصيفي، فيوافق ذلك يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، ما يعني أن ما تبقى من الوقت 12 يومًا فقط لبدء تطبيق التوقيت الشتوي.

ويذكر أنه تم تطبيق موعد غلق المحلات الشتوية بحلول آخر جمعة من شهر سبتمبر الماضي، وجاء ذلك تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية في عام 2020 بتحديد مواعيد غلق المحلات الصيفية والشتوية، ليسبق تطبيق موعد غلق المحلات الشتوية تغيير التوقيت الصيفي شهر واحد فقط.