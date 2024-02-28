كاتب صحفي: اتفاقيات الهيدروجين الأخضر تؤكد جدية الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي

قال عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي، إنّ توقيع مصر لاتفاقيات الهيدروجين الأخضر يؤكد جدية الدولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل القطاعات.

اتفاقيات الهيدروجين الأخضر

أضاف «وهبة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه قبل «COP27» في شرم الشيخ، جرى توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر، التي تدور حول دراسة المجال فقط، مؤكدا أن بيان مجلس الوزراء اليوم، هو الخطوة الأولى الإلزامية في التنفيذ.

الهيدروجين الأخضر استثمار أجنبي مباشر

وتابع: «هذا اتفاق نهائي فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والجدية هنا ليست في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن في أنها ستفيد الاقتصاد المصري، أولا استثمار أجنبي لا يقل أهمية عن مشروع رأس الحكمة، ثانيا الدولة ستعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بمعنى أنها تقلل من الطاقة التقليدية التي تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، خاصة أننا ما زلنا نستورد البترول الخام من الخارج».

وواصل: «جدية اتفاق اليوم أيضا تظهر في استخدام الطاقة النظيفة، وهي من الاقتراحات التي تقوم بها مؤسسات التمويل الدولي فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، إضافة إلى أن الإنتاج يمكن أن يكفي السوق المصرية من ثم تصديره إلى الخارج».