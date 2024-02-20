خبير طاقة: مصر تحرص على جذب الاستثمارات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تحرص على جذب الاستثمارات من الشركات العالمية وبالأخص في مجال الطاقة، لافتا إلى وجود حرص أيضا من هذه الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، لأن مصر تمثل موقع متميز واحتياجهم للبينية الأساسية لمصر الخاصة بالبترول و لغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك سبق خبرة في مجال الاستثمارات والتعامل معاها والالتزام بالعقود، وبالتالي فإن هذه الخبرة تشجع مثل هذه الشركات على انشاء استثمارات جديدة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة.

تعزيز التعاون مع «بريتيش بيتروليوم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن النشاط المميز للشركة البريطانية وحجم استثمارتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول والتي تتسق مع جهود الدولة المصرية لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع «بريتيش بيتروليوم» لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

الشركة البريطانية تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار

وأشار سلماوي إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية عبر عن اعتزازه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الشركة حريصة على استمرار استثمارتها في مجال استكشاف الغاز والبترول في مصر، وأن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تحصل إلى 1.5 مليار دولار مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تحصل إلى 5 مليارات دولار.