أفضل صيغة دعاء لدخول المنزل والخروج منه.. وردت عن النبي

هناك الكثير من الأذكار والسنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفاصيل صغيرة يقوم بها المسلم في الصباح أو المساء حتى تطرح له البركة في يومه وحياته ومن هذه الأمور دعاء دخول المنزل وخروج منه فقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ويعتبر من الأذكار التي يستحب للمسلم أن يرددها، وترصد الوطن في السطور التالية صيغة دعاء الخروج والدخول من المنزل.

دعاء دخول المنزل والخروج منه

وقال ياسر سلمي، الداعية والباحث الإسلامي، لـ«الوطن» إنه ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن دعاء دخول المنزل والخروج منه " لو أنَّ أحدَكُم إذا نزلَ منزلاً قالَ : أعوذُ بِكَلماتِ اللَّه التَّامَّةِ من شرِّ ما خلَق لم يَضرَّهُ في ذلكَ المنزلِ شيءٌ حتَّى يرتحلَ منهُ، وفي رواية أخرى مَن نَزَلَ مَنْزِلًا، ثُمَّ قالَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ مِن مَنْزِلِهِ ذلكَ".

وأضاف سلمي خلال حديثه عن دعاء دخول المنزل والخروج منه أن اللهُ وَحْدَه هو الَّذي يَعصِمُ مِن كلِّ شَرٍّ، وكلُّ مَن سِوى اللهِ تَعالَى لا يَملِكُ لنَفْسِه ولا لغَيرِه نَفعًا ولا ضَرًّا، ويبين النبي محمد صلى الله عليه ما يقوله المسْلمُ مِنَ الذِّكْرِ إذا كان مُسافرًا ونَزلَ مَكانًا للرَّاحةِ ونحْوِها، فيَدْعو اللهَ بهذا الدُّعاءِ: «أَعوذُ بِكلِماتِ اللهِ التَّامَّاتِ»، أي: أعتَصِمُ بكَلِماتِ اللهِ الكامِلةِ في فَضلِها وبَركتِها ونَفعِها الَّتي لا يَدخُلُها نَقصٌ ولا عَيبٌ كَما يَدخُلُ كَلامَ البَشَرِ، فهي النَّافعاتُ الشَّافياتُ بإذنِ اللهِ، وقد قِيل: كَلِماتُ اللهِ هي أسماؤُه وصِفاتُه، وقيل: هي القرآنُ. وقيلَ: هي جَميعُ ما أنزَلَه على أنبيائِه، «مِن شَرِّ ما خَلَق» أي: مِن الدَّوابِّ والحيواناتِ الَّتي يَقَعُ منها الأذى والضَّررُ، وأخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ هذا الدُّعاءَ يَحفَظُ صاحبَه حتَّى إنَّه لا يَضُرُّه شَيءٌ مِنَ المَخلوقاتِ حتَّى يَرتَحِلَ ويَنتَقِلَ مِن مَنزِلِه ذلك، فتَعَوُّذُه يَتناولُ مُدَّةَ مَقامِه فيهِ.

دعاء دخول المنزل في الأذكار

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن في الحديثِ الذي ورد فيه دعاء دخول المنزل والخروج منه: الحثُّ على الأذكارِ في كلِّ وَقتٍ ومَكانٍ وأنَّها مِن أسبابِ حِفظِ العبدِ المؤمنِ، وفيه إبطالٌ وردٌّ لِمَا كان يَفعلُه أهلُ الجاهلية؛ حيثُ كانوا إذا نزَلُوا منزلًا قالوا: نعوذُ بسيِّدِ هذا الوادي، يَقصِدون به: كبيرَ الجنِّ.