دعاء الخروج من المنزل.. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل

يخرج الإنسان من بيته كل يوم لقضاء حوائجه المختلفة، سواء كان من أجل العمل أو الدراسة أو غير ذلك، ودعاء الخروج من المنزل، يعد واحدا من بين أكثر الأدعية التي يحرص عليها المسلمون عند خروجهم.

وقد وردت صيغ محددة لدعاء الخروج من المنزل، عن النبي محمد صلى الله عليه وصلم، يمكن أن يستخدمها المسلم عند خروجه من بيته كل يوم، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

صيغة دعاء الخروج من المنزل

وحول صيغة دعاء الخروج من المنزل، فقد ورد عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: (اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.) رواه أبو داود في سننه، وصححه الألباني.

دعاء الخروج من المنزل.. اللهم إني توكلت على الله

وقد ورد حديث آخر لصيغة الدعاء عند الخروج من المنزل، مشابهة للدعاء السابق مع اختلافات بسيطة، وهي ما وردت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟) رواه أبو داود في سننه، وصححه الألباني.

دعاء دخول المنزل

أما في حالة عودة الرجل إلى بيته فهناك صيغة دعاء آخر يمكن ترديده عند دخول المنزل، ومنه ما ورد عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وإذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ».