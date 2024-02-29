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دراما المتحدة

رئيس الصندوق السيادي: وقعنا 10 اتفاقيات إطارية وسمعة مصر ممتازة

كتب:

عمرو هلال
01:28 ص | الخميس 29 فبراير 2024
رئيس صندوق مصر السيادي

رئيس صندوق مصر السيادي

قال الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه جرى توقيع 10 اتفاقيات إطارية أمس، ومن الممكن أن ترتفع إلى 12 اتفاقية خلال أسابيع، منوهًا بأن من وقع على هذه الاتفاقيات ملتزم بجدول زمني للتنفيذ، كما أن سمعة مصر ممتازة، ولديها أكبر عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر.

 

وأشار «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن مصر بدأت في «كوب 27» وأغلب المشروعات العالمية أصبحت في مصر، موضحًا أن كل مصنعي التكنولوجيا اتجهوا لتوطين الصناعات في مصر، وحجم المشروعات والزخم كبير جدا، مشددًا على أن هناك جزء من الطاقات الإنتاجية يتم قلبها إلى أخضر.

ونوه بأن ما يأتي من الشركاء لصندوق مصر السيادي يكون بغرض الاستثمار، وليس لغرض البيع على الاطلاق، حيث إنه يتم العمل لتحويلها إلى أدوات ورؤوس أموال توفر عوائد بصورة مستدامة للأجيال القادمة.

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بقلم عمرو هلال